DGAP-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

DocCheck AG: DocCheck AG kauft Laborlexikon



06.01.2021 / 12:03

Über die Höhe des in bar entrichteten Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.



Die medweb24 betreibt das Facharztlexikon www.laborlexikon.de. Das Online-Lexikon ist eine der größten deutschsprachigen labormedizinischen Content-Plattformen und verfügt mit einer ISSN über eine internationale Anerkennung als elektronische Fachzeitschrift.



Dr. Frank Antwerpes, CEO der DocCheck AG, dankt dem Gründer, Dr. Olav Hagemann, für seine unermüdliche Aufbauarbeit.



Mit dem Erwerb der Anteile stärkt die DocCheck Gruppe die Marktposition der DocCheck Community GmbH als hochwertige Quelle für medizinische Fachinformationen. Die Inhalte des Laborlexikons werden nun Zug um Zug in das DocCheck Flexikon integriert.







Kontakt:

DocCheck AG

Tanja Mumme

Leiterin Corporate Communications

Vogelsanger Str. 66

D - 50823 Köln

fon: +49(0)221 92053-139

fax: +49(0)221 92053-133

mailto:tanja.mumme@doccheck.com

