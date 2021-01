Der Markt für Smart Cars explodiert regelrecht und wird sich als vergleichsweise resistent gegen Konjunkturzyklen erweisen. Selbstverständlich schwankt der PKW-Absatz mit der Konjunktur, aber da die Smart Cars den klassischen Verbrennern beständig Marktanteile wegnehmen werden, puffert das die neue Autohersteller und deren Aktien auch in schlechten Zeiten ab. Noch dazu weisen die Smart Car Hersteller Wachstumsraten aus, von denen der Rest der Branche nur träumen kann, was ihnen ebenfalls viel Spielraum gibt."It's the algo, stupid". Die Elektrifizierung des Antriebs ist eine wichtige Disruption, doch die Digitalisierung des Autos ist die wesentlich größere Disruption für die Endkunden. Die Möglichkeiten, die sich im Zusammenhang mit autonomem Fahren auf Level 4 und Level 5 ergeben werden, ändern nicht nur das individuelle Fahrverhalten, sondern sie werden weltweit alle bekannten Verkehrskonzepte umkrempeln.

