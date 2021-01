Mit Rückenwind von der OPEC+ klettert Rohöl (Brent) am Mittwoch auf 54 Dollar je Barrel, was dem höchsten Stand seit Februar 2020 entspricht. Die Heizölpreise in der DACH-Region ziehen nach und werden knapp einen Cent bzw. Rappen höher erwarte als gestern. Die Nachfrage bleibt schwach. Im Rahmen ihrer nun monatlich stattfindenden Meetings hat die Zweckgemeinschaft der OPEC+ gestern beschlossen, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...