DJ IG BAU fordert bezahlten Sonderurlaub für Eltern

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts des bis Ende Januar verlängerten Lockdowns hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) eine stärkere Entlastung berufstätiger Eltern verlangt. "Bauarbeiter und Reinigungskräfte können weder Homeoffice machen noch sich zuhause um die Kinder kümmern. Die Politik darf die Beschäftigten beim Thema Kinderbetreuung jetzt nicht im Regen stehen lassen", sagte Gewerkschaftschef Robert Feiger. Die bisherigen Maßnahmen für Eltern reichten nicht aus.

"Nötig ist ein Anspruch auf bezahlten Sonderurlaub für berufstätige Eltern. Gerade in Branchen, in denen niedrige Löhne gezahlt werden, können Beschäftigte keine großen finanziellen Einbußen verkraften", so Feiger mit Blick auf die bisherige Regelung zum Verdienstausfall von bis zu 67 Prozent des Nettogehalts. Wenn Schulen und Kitas noch viele Wochen geschlossen blieben, greife auch die von Bund und Ländern nun beschlossene Verdopplung der Kinderkrankentage zu kurz.

January 06, 2021 06:02 ET (11:02 GMT)

