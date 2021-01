Wien (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zu Dividendenzahlungen von Banken in der Corona-Krise eine klare Ansage gemacht: bitte unterlassen!, so die Experten von "FONDS professionell".Kreditinstitute in der Eurozone sollten bis September 2021 nach Möglichkeit auf Ausschüttungen verzichten oder diese zumindest strikt limitieren. Eine kleine finnische Bank habe nun beschlossen, auf die eindringliche Empfehlung der Notenbank zu pfeifen. Wie die "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ) berichte, habe die Ålandsbank jüngst die besten Zahlen in ihrer hundertjährigen Geschichte vorgelegt. Diesen Geschäftserfolg wolle sie mit ihren Aktionären teilen, Krise hin oder her. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...