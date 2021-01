Schwalbach am Taunus (ots) - Hätten Sie es gewusst? In den ersten 12 Monaten wachsen Babys im Durchschnitt nicht nur ganze 25 bis 30 Zentimeter, sondern sie verdreifachen auch ihr Geburtsgewicht: Eine Geschwindigkeit, die wir sonst nur von Superhelden kennen! Die Entwicklung der kleinen Superhelden ist ebenso erstaunlich und individuell wie ihre Superkräfte. Oder kennen Sie noch jemanden, der mit einem einzigen Lächeln die Welt zum Stillstehen bringt? Wenn die kleinen Windel-Helden in Lichtgeschwindigkeit von der Spieldecke bis zum Wohnzimmerregal hüpfen und mithilfe ihrer magischen Kräfte über Nacht wachsen, benötigen sie ein bequemes Outfit, das ihnen nicht nur Schutz, sondern auch maximale Bewegungsfreiheit bietet. Beides sind Anforderungen, die unsere Pampers Baby-Dry Pants erfüllen - so wird kein Superhelden-Moment durch eine auslaufende Windel unterbrochen. Und es kommt noch besser: Ab Mitte Januar 2021 kommen die beliebten Höschenwindeln in einer Limited Superhelden Edition, die in Kooperation mit Warner Bros entstanden ist.Pampers Baby-Dry Pants: Super-Schutz für aktive Windel-HeldenDas erste Mal nach Gegenständen greifen, Krabbeln oder Schritt für Schritt das Laufen lernen? Jeder kleine Superheld ist individuell, sei es hinsichtlich der Entwicklung der Motorik - wie zum Beispiel die Auge-Hand-Koordination - oder wenn es um das Thema Durchschlafen geht. Damit jeder Windel-Held bei seiner einzigartigen Entwicklung den benötigten Freiraum hat, lassen sich die Pampers Baby-Dry Pants ganz einfach im Stehen An-und Ausziehen und schmiegen sich durch ihre 360° Passform sanft ans Babybäuchlein an. So helfen die Pampers Pants den kleinen Superhelden dabei, ihre natürlichen Superkräfte zu entfalten - Tag und Nacht. Die speziell für die kleinen Superhelden designten Windelmotive lassen die Kleinen in die Rolle von Batman, Superman oder Wonderwoman schlüpfen. Die Limited Edition ist in den Windelgrößen 4, 5 und 6 ab Mitte Januar 2021 im Handel erhältlich.Made with love - Das Pampers VersprechenPampers Windeln werden in Europa und ausschließlich in eigenen Werken produziert, wie z.B. im Pampers Werk in Euskirchen. So sind fast alle Pampers, die im Laden gekauft werden können, Made in Germany - und natürlich made with love! Wie alle Windeln von Pampers sind die Pampers Baby-Dry Pants von Dermatest getestet und nach dem unabhängigen STANDARD 100 von OEKO-TEX® zertifiziert.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com (http://www.pg.com) und www.twitter.com/PGDeutschland (http://www.twitter.com/PGDeutschland).Pressekontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGSulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am TaunusDajana Daechert, + 49 6196 89 - 1924, daechert.d@pg.comRPM - revolutions per minute Gesellschaft für Kommunikation mbHChausseestraße 8E, 10115 BerlinAdele Stoppel, +49 30 4000 66 26, adele.stoppel@rpm-berlin.comOriginal-Content von: Pampers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72390/4805643