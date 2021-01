DEERFIELD/VALLEY FORGE (dpa-AFX) - Die amerikanische Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance verkauft den Pharmagroßhändler Alliance Healthcare in einem Milliardendeal. Der US-Pharmahändler AmerisourceBergen zahle insgesamt 6,5 Milliarden US-Dollar (5,29 Mrd Euro), wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. 6,275 Milliarden Dollar sollen dabei in bar fließen, der Rest wird mit zwei Millionen Aktien von AmerisourceBergen beglichen.

Mit der Übernahme baut das AmerisourceBergen seine globalen Aktivitäten vor allem in Europa aus, während sich Walgreens Boots sich hingegen stärker auf das Apotheken- und Gesundheitskerngeschäft fokussiert.

Darüber hinaus wollen die beiden Unternehmen, die angesichts einer bislang schon rund 30-prozentigen Beteiligung von Walgreens an AmerisourceBergen eng verflochten sind, ihre strategische Kooperation vertiefen. Dafür verlängerten sie ihren US-Vertriebsvertrag um drei Jahre bis 2029. Im Vereinigten Königreich bleibe Alliance Healthcare bis 2031 Vertriebspartner von Boots./ngu/mis