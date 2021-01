Der Gegenwind für ALIBABA und TENCENT wird auch in den USA rauer. Trump hat eine Anordnung unterzeichnet, die in den USA Geld-Transaktionen mit acht chinesischen Software-Apps verbietet, darunter Alipay (ALIBABA) und WeChat (TENCENT). Das Verbot tritt in 44 Tagen in Kraft. Was Nachfolger Biden daraus macht, ist offen.



Die Aktien von ALIBABA und TENCENT reagierten kaum auf die Nachricht. Das internationale Geschäft gilt für die Chinesen als Wachstumsoption, bisher hat es jeweils nur einen geringen Anteil am Gesamtumsatz.



Welcher weltweite Zahlungsdienstleister aus den USA weiteres Potenzial hat, lesen Sie in der heutigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de