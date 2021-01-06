DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DEKA FESTZINS ANL 16/31 DE000DK0GLF5 07.01.2021 HZE/EOT
DEKA EXTRAZINS ANL 16/31 DE000DK0GH45 07.01.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DEKA FESTZINS ANL 16/31 DE000DK0GLF5 07.01.2021 HZE/EOT
DEKA EXTRAZINS ANL 16/31 DE000DK0GH45 07.01.2021 HZE/EOT
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de