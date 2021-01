ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nokia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,95 Euro belassen. Die Erwartungen an das Geschäft des Netzwerkausrüsters in diesem Jahr seien noch mit Risiken behaftet, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung sei angemessen, angesichts bestehender Unsicherheiten sei aber eine gewisse Zurückhaltung angebracht. Sulantia fügte nun erstmals in sein Bewertungsmodell außerdem Schätzungen für das Jahr 2023 ein./mf/gk



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2021 / 05:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FI0009000681

NOKIA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de