DJ Auswärtiges Amt nennt Verhaftungen in Hongkong besorgniserregend

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die Verhaftung zahlreicher Oppositioneller in Hongkong kritisiert und die chinesische Regierung zu einer Wahrung der Freiheitsrechte in der ehemaligen britischen Kronkolonie aufgefordert. "Aus Sicht der Bundesregierung sind die Verhaftungen in Hongkong ein nächster Baustein einer Reihe von sehr besorgniserregenden Entwicklungen in den letzten Monaten", sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebahr, bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Sie bestätigten die Befürchtung, dass das Gesetz über die nationale Sicherheit zu einer Erosion der in Hongkongs Basic Law garantierten Freiheiten und Rechte führe. "Deswegen sehen wir diese neuesten Entwicklungen als sehr besorgniserregend an." Die Bundesregierung sei "nach wie vor der Ansicht, dass die chinesische Regierung alles tun sollte zur Einhaltung ihrer internationalen Verpflichtungen bezüglich Hongkongs". Zuvor hatte die EU hat die Freilassung der Inhaftierten verlangt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2021 08:38 ET (13:38 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.