Wien (www.fondscheck.de) - Der auf Renten-ETFs spezialisierte Indexfondsanbieter Tabula Investment Management hat Stefan Garcia zum Managing Director ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er solle laut Pressemitteilung dabei helfen, dass "das Unternehmen weiterwächst." Garcia wechsele von City Financial zu dem Indexanbieter. Weitere Karrierestationen würden den ETF-Manager Source umfassen, wo er als Co-Head Europe, the Middle East and Africa tätig gewesen sei. ...

