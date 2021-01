Blackstone Resources hat einen Vertrag über einen Wandeldarlehensrahmen in Höhe von bis zu 20 Millionen Schweizer Franken (rund 18,5 Millionen Euro) abgeschlossen und will so unter anderem zur Finanzierung der geplanten Massenproduktion von 3D-gedruckten Feststoffbatterien beitragen. Bei Wandeldarlehen handelt es sich um Darlehen mit der Option, diese später in eine Unternehmensbeteiligung umzuwandeln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...