Die US-amerikanische Bankenaufsicht "Office of the Comptroller of the Currency' (OCC) hat in einem Schreiben den rechtlichen Rahmen für die Verwahrung von Kryptowährungen und den Betrieb von Netzwerkknoten für US-Banken abgesteckt. Dies berichtet das Kryptowährungs-Infoportal "BTC-Echo.de'.US-amerikanische Banken dürfen danach künftig Netzwerkknoten, sogenannte Nodes, in Zahlungsnetzwerken betreiben. Dafür gab zu Jahresbeginn die zuständige Behörde OCC am 04.01.2021 ihre Zustimmung.Damit verbunden ist die Genehmigung, Kunden Bankdienstleistungen mit Stablecoins anzubieten. Dabei handelt es sich um digitale Währungen, die, vollständig durch US-Dollar-Rücklagen gedeckt, einen möglichst stabilen Wechselkurs gewährleisten.

