Der Chip-Sektor ist wegen beschleunigter Digitalisierungstrends in einer Sonderkonjunktur. Aber ist jetzt noch ein weiterer Aufschwung bei den DRAMs möglich? Dies ist der einfachste, langsamste und billigste Speichertyp. Also: Auf MICRON setzen oder eher "abladen"? Siehe Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

MICRON TECHNOLOGY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de