DJ PTA-News: Deutsche Real Estate AG: Vertrag über Verkauf eines Objektes in Gießen unterzeichnet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta014/06.01.2021/15:25) - Ein Tochterunternehmen der Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft, Berlin, hat einen Vertrag über den Verkauf einer Gewerbeimmobilie in Gießen zu einem Kaufpreis von EUR 3,1 Mio. unterzeichnet. Berlin, den 06. Januar 2021

Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

