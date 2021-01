Die Deutsche Post zählt seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland zu den Überfliegern im Auswahlindex DAX. Der Logistik-Konzern profitiert von erhöhten Bestellmengen und der Zunahme der E-Commerce-Aktivitäten der Konsumenten. Selbst ein Gerichtsentscheid ändert nichts an der positiven Grundverfassung. Die Kursverdopplung rückt in greifbare Nähe.Sie lässt sich nicht beirren: Die Commerzbank hat die Einstufung für Deutsche Post trotz eines Gerichtsentscheids über die Rechtswidrigkeit der für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...