Positive Analystenstudien und ein besseres Sentiment gegenüber den Kalipreisen treiben die Aktie von K+S auch am Mittwoch kräftig an. Mit einem Kursplus von knapp acht Prozent steht der Bergbau- und Düngemittelkonzern klar an der MDAX-Spitze.Nach der positiven K+S-Studie der Citigroup vom Montag legt heute das Investmenthaus Bernstein nach: Analyst Jonas Oxgaard prognostizierte für die Zulieferer ...

