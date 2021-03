Der Technologiekonzern Baidu wurde in den vergangenen beiden Tagen stark abverkauft. Die Aktie kam im Zusammengang mit dem in Schwierigkeiten geratenen Hedgefonds Archegos in den USA unter die Räder. Doch nun wittern Anleger wieder ihre Chance und greifen beherzt bei dem Papier zu. Baidu notiert heute an erster Stelle im Nasdaq. Hintergrund ist auch ein positiver Analystenkommentar der Citigroup.Der Hedgefonds Archegos Capital von Bill Hwang, der bereits 2012 einen Hedgefonds schließen und eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...