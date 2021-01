Was meint Thomas Rappold zu den vier Hot Stocks im w:o-Corona-Depot? Auf welche Gewinner-Aktien setzt der Mann, der "Silicon Valley Investing: Investieren in die Superstars von heute, morgen und übermorgen" verfasst hat?wallstreet:online: Herr Rappold, wir blicken kurz zurück auf die Entwicklung unseres Corona-Depots, das wir am 20.04.2020 aufgelegt haben. Auf den ersten vier Plätzen nach Performance: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...