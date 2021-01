Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel mehrheitlich tiefer gezeigt. Lediglich am kurzen Ende verzeichnete der heimische Rentenmarkt leichte Zugewinne.Dementsprechend stiegen Renditen in den meisten Laufzeiten an. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 3 Basispunkte auf -0,4 Prozent zu.Der Rendite-Spread zur vergleichbaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...