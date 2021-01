Die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Moderna in der Europäischen Union hat eine Kaufwelle an den internationalen Börsen ausgelöst. Der DAX ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Auch S&P 500 und Dow Jones erreichen neue Rekordmarken. Selbst bei vermeintlichen Hedges wie dem Bitcoin sehen Marktteilnehmer neue Bestwerte. Kurzum: An den Börsen und Handelsplätzen wird gefeiert.Diese Meldung hat es in sich: Als zweiter Corona-Impfstoff ist ab sofort auch das Mittel des US-Herstellers Moderna ...

