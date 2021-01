FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 07. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 FRA: Verband der französischen Luft- und Raumfahrtindustrie GIFAS, Pressegespräch 11:00 DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2020

11:00 NLD: Altice Europe, außerordentliche Hauptversammlung 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q1-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen

USA: Micron Technology, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 11/20

10:00 EUR: EZB Wirtschaftsbericht

10:00 POL: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/20 (vorab)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/20

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 12/20

11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 11/20

16:00 USA: ISM Service 12/20

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag 09:40 Pressestatements Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Landesgruppenvorsitzender Alexander Dobrindt 10:00 Gespräch mit Merkel

11:30 Gespräch mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann

10:00 DEU: Online-Pk Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Präsident des Deutschen Mieterbundes Lukas Siebenkotten zu Verteilung des CO2-Preises zwischen Mieter und Vermieter °

