Seit dem Jahresbeginn ist die Aktie des Skandalunternehmens Wirecard (ISIN: DE0007472060; WKN: 747206) in der Spitze um bis zu knapp 500 % gestiegen. Dümpelte das Papier vor dem Jahreswechsel nur knapp oberhalb der Marke von 0,30 Euro herum, so wurde der Titel am 5. Januar im Hoch bei 1,848 Euro gehandelt. Zugleich schnellte auch das tägliche Handelsvolumen, welches auf Xetra im Dezember zwischen 600.000 und 4,1 Millionen Aktien betrug, in die Höhe. So wurden alleine gestern mehr als 70 Millionen Anteile des Unternehmens gehandelt.Insbesondere in bekannten Börsenforen wurde über mögliche Gründe für den Kursanstieg spekuliert. Hierbei wurden auch häufig Eindeckungskäufe seitens von Shortsellern genannt. Allerdings möchten wir dringend vor einem Einstieg in die insolvente Firma warnen. Denn jegliche Erwartungen, dass Wirecard langfristig wieder ein erfolgreiches Investment werden könnten, sind angesichts der Lage des Unternehmens vorsichtig formuliert, mehr als nur unrealistisch.

Den vollständigen Artikel lesen ...