Der heutige Handelstag ist ein Paradebeispiel für die Sektor-Rotation zurück in zyklische Aktien. In dieser Entwicklung drückt sich die Hoffnung der Anleger auf einen Rückgang der Pandemie-Belastungen und eine Dynamik der konjunkturellen Erholung in der zweiten Jahreshälfte aus. Die Börse hat heute trotz Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns die Karte "Normalisierung" des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens gespielt. Die Aktien an der Technologiebörse Nasdaq, deren Bewertungsniveaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...