DJ XETRA-SCHLUSS/Demokraten-Sieg in Georgia treibt DAX auf Allzeithoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein sich abzeichnender demokratischer Doppelsieg im US-Bundesstaat Georgia hat den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch gestützt. Den Demokraten wäre damit die Kontrolle im US-Senat sicher. Die Anleger setzen nun auf zusätzliche Konjunkturhilfen für die US-Wirtschaft. Gesucht waren daher Konjunktur- und Value-Werte mit der Hoffnung auf Infrastrukturmaßnahmen, verkauft wurden die Aktien von Technologieunternehmen, denen Regulierungen drohen könnten. Der DAX gewann 1,8 Prozent auf 13.892 Punkte, bei 13.919 wurde ein neues Allzeithoch markiert.

Risiko höherer Steuern in den USA überschaubar

Ein sogenannter "Blue Sweep" mit einem Sieg der Demokraten in Georgia könnte nach Einschätzung von Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Berenberg, die Diskussion über kommende US-Steuererhöhungen wiederbeleben. Er hält es allerdings für unwahrscheinlich, dass die künftige Finanzministerin Janet Yellen eine Politik verfolgen wird, die die Erholung der US-Wirtschaft abwürgen könnte. Angesichts ihrer "taubenhaften" Neigung dürfte ihr Fokus stattdessen eher auf mehr Stimulierung der Wirtschaft liegen.

Zyklische Aktien waren gesucht. Deutsche Bank gewannen 6 Prozent und Commerzbank 5,6 Prozent. Der Sektor profitierte von steigenden Renditen an den Anleihemärkten, ausgelöst von der Hoffnung auf neue Wirtschaftshilfen und damit ein stärkeres Wachstumsumfeld. Für Allianz ging es um 5,2 Prozent nach oben, BASF erhöhten sich um 4,6 Prozent und Siemens legten um 3,8 Prozent zu. Im Technologiesektor verloren Delivery Hero dagegen 4 Prozent oder Teamviewer 4,5 Prozent.

Der Autosektor blieb zurück. Auf Gesamtjahressicht deutet sich vor allem aufgrund der Corona-Krise eines der schwächsten Jahre seit fast einem Jahrzehnt auf dem US-Automarkt an. Auf Basis der bisher veröffentlichten Absatzzahlen der einzelnen Hersteller rechnen Analysten mit Gesamtjahresverkäufen von 14,4 bis 14,6 Millionen. Daimler verloren 0,8 Prozent, während es für VW nur um 0,2 Prozent nach oben ging. Continental gaben 1,1 Prozent nach.

Defensive Immobilienwerte hatten einen schlechten Tag

Immobilienwerte wurden in dem steigenden Gesamtmarkt gegeben. Der Sektor litt zum einen unter der Umschichtung in zyklische Titel, zum anderen aber auch unter steigenden Renditen an den Anleihemärkten. Vonovia verloren 4 Prozent, Deutsche Wohnen 3,8 Prozent, LEG 3,9 Prozent oder Grand City 2,5 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 92,5 (Vortag: 68,9 ) Millionen Aktien im Wert von rund 4,45 (Vortag: 3,34) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner und 10 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.891,97 +1,76% +1,26% DAX-Future 13.869,00 +1,83% +1,54% XDAX 13.880,85 +1,29% +1,55% MDAX 31.121,01 +0,20% +1,05% TecDAX 3.241,29 -0,38% +0,89% SDAX 15.116,70 +1,40% +2,38% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,35 -45 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2021 11:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.