BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Inflation wird in diesem Jahr nach zuletzt fallenden Preisen wohl um "deutlich mehr" als 2 Prozent steigen, erwartet das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). "So wird alleine die Rückführung der Mehrwertsteuer auf ihr altes Niveau die Verbraucherpreise wohl um etwa 1,2 Prozent erhöhen", erklärte IfW-Ökonom Nils Jannsen.

Auch das Klimapaket werde wohl zu einem sichtbaren Anstieg der Verbraucherpreise von etwa 0,4 Prozent führen. Schließlich hätten sich zuletzt auch die dämpfenden Effekte seitens der Energiepreise verringert.

Zusätzliche Aufwärtsrisiken für die Verbraucherpreise ergeben sich laut IfW zudem daraus, dass die privaten Haushalte im vergangenen Jahr aufgrund der eingeschränkten Konsummöglichkeiten in erheblichem Umfang zusätzliche Ersparnisse in Höhe von rund 200 Milliarden Euro bzw. rund 10 Prozent des jährlichen verfügbaren Einkommens gebildet haben. "Sollten davon nach der erfolgreichen Eindämmung der Pandemie größere Teile rasch wieder in den privaten Konsum fließen, so könnte dies zu einem vorübergehenden Inflationsschub führen", so Jannsen.

Zuvor hat das Statistische Bundesamt (Destatis) mitgeteilt, dass die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Preise in Deutschland im Dezember mit 0,7 Prozent im Jahresvergleich etwas stärker als erwartet gefallen sind.

Im vergangenen halben Jahr war die Mehrwertsteuer wegen der Corona-Pandemie zeitlich befristet von 19 auf 16 Prozent abgesenkt worden. Seit dem 1. Januar gilt wieder der volle Satz. Auch haben sich mit der Einführung der CO2-Bepreisung die Benzinpreise an den Tankstellen verteuert.

