Mainz und Franklin, Tennessee (ots) - DIAKARD, INC., ein globaler Anbieter von innovativen Diabetes-Behandlungslösungen, gab heute die Übernahme von Pfützner Science and Health Institute GmbH (PSHI) bekannt, einem international anerkannten Forschungsinstitut mit Spezialisierung auf die Entwicklung von Therapeutika, Diagnostika und klinischen Versorgungslösungen für Diabetes mellitus und Herz-Kreislauferkrankungen. PSHI hat sich aktuell insbesondere auf Forschungsprojekte spezialisiert, die nachhaltig die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten durch die digitale Integration von Gesundheitsinformationen und spezifischer Diagnostik und durch die Ermittlung und Anwendung individueller Behandlungsschemata verbessern. Die schon in der Vergangenheit gemeinsam von PSHI und DIAKARD entwickelten Behandlungsprotokolle sind z.B. in der Lage, frühe Prädiabetes-Indikatoren zu erfassen und die Krankheitsprogression aktiv zu hemmen. Darüber hinaus können mit individuellen Behandlungsprozeduren - zusätzlich zur Standardtherapie - in allen Phasen und bis ins späte Diabetes-Stadium (mit bereits vorhandenen schweren Sekundärkomplikationen und Atherosklerose) deutliche Therapieerfolge erzielt werden."Die DIAKARD-Plattform nutzt die besonderen Möglichkeiten der personalisierten Medizin, indem sie die Behandlungsangebote gezielt auf die Bedürfnisse des Einzelnen abstimmt. Wir tun dies durch digitale Diagnostik, mobile Gesundheitsversorgung und unsere innovativen therapeutischen Angebote", sagt Dr. Sol Steiner, Chairman von DIAKARD. "Die strategische Akquise von PSHI ermöglicht den Ausbau der wissenschaftlichen und klinischen Präsenz von DIAKARD im Bereich von Diabetes und Herz-Kreislauferkrankungen, und bildet gleichzeitig ein solides Fundament für die geplante Expansion von DIAKARD in Europa und anderen geografischen Regionen.""Als ein international führendes klinisches Studienzentrum im Bereich Diabetes und Herz-Kreislauferkrankungen passt PSHI hervorragend zur strategischen Ausrichtung von DIAKARD, mit außergewöhnlichen Behandlungsmethoden weltweit zu expandieren", sagt Prof. Dr. Andreas Pfützner, Gründer und medizinischer Leiter des PSHI. "Die geplante Integrationen von weiteren Praxen und klinischen Zentren in Europa und anderen Regionen werden zukünftig unsere Möglichkeiten erweitern, die gemeinsam entwickelten klinischen DIAKARD-Lösungen auf dem globalen Gesundheitsmarkt anzubieten. Mit unseren neuartigen therapeutischen Behandlungsansätze und unserer internationalen Reputation als Forschungszentrum freuen wir uns, Teil der klinisch-therapeutisch ausgerichteten DIAKARD-Organisation zu werden."Das Engagement des Instituts für eigene Patienten und insbesondere auch als Auftragsforschungsinstitut für Industriekunden wird unverändert fortgesetzt, da Prof. Dr. Pfützner weiterhin in seiner bisherigen Funktion am PSHI tätig sein wird. Zukünftig begleitet er auch die Position des Chief Medical Officer von DIAKARD Inc.Die DIAKARD Centers of Excellence sind speziell ausgewählte Kliniken, die Patientenversorgung und Krankheitsmanagement für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf höchstem Niveau anbieten. Diese Kliniken sind regionale Knotenpunkte für die weitere regionale Expansion sowie für die Schulung von Ärzten/innen in den Behandlungsverfahren DIAKARD RENEW®, DIAKARD RESTORE® und DIAKARD REPAIR®. Mit diesen Verfahren werden Diabetes und seine Folgeerkrankungen in verschiedenen Stadien und unterschiedlichen Schweregraden zusätzlich zu den bestehenden Behandlungsrichtlinien effektiv behandelt. Die DIAKARD Centers of Excellence dienen als Anlaufstelle, um die individuellen Bedürfnisse von Diabetes-Patienten mit einem integrierten Ansatz zur Krankheitsbewältigung zu erfüllen. DIAKARD ist aktuell dabei, sich mit klinischen Partnern zusammenzuschließen, um weitere DIAKARD Centers of Excellence für die Bereitstellung der therapeutischen Protokolle in den USA, Europa und dem Nahen Osten zu eröffnen.