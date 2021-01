DJ PTA-Adhoc: CAG International AG: CAG schließt Term Sheet für EUR 25.000.000 Finanzierungsfazilität ab

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Baar (pta016/06.01.2021/19:38) - Baar, Schweiz, 6. Januar 2021 - Die CAG International AG ("CAG"), eine Gesellschaft mit Aktien, die zum Handel im Segment Direct Market der Wiener MTF (Wiener Börse) unter der ISIN CH0505534542 (Ticker Symbol: CAG:AV) hat heute ein Term Sheet mit Global Emerging Emerging Markets, einer 3,4 Milliarden Dollar schweren alternativen Investmentgruppe mit Büros in New Büros in New York, Paris, Los Angeles und Nassau, um CAG eine EUR 25.000.000 in einer Eigenkapitalfinanzierungsfazilität.

Die Fazilität ermöglicht es der CAG, die Mittel nach Bedarf für jegliche einschließlich Betriebskapital, Akquisitionen und Carve-out-Transaktionen.

Die Fazilität steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer Vereinbarung, in der die der die endgültigen Bedingungen zwischen den Parteien regelt.

Über die CAG International AG Die CAG International AG entwickelt, vermarktet und betreibt weltweit ausgelagerte Corporate-Training-Lösungen und Corporate-Agility-Training. Das Unternehmen besitzt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft CAG Sweden AB zwei Tochtergesellschaften MCLP Sweden AB und MA Sweden AB, die zusammen die die Minerva-Gruppe bilden.

http://www.caginternationalag.com

Über Global Emerging Markets

Global Emerging Markets ("GEM") ist eine 3,4 Milliarden Dollar schwere alternative Investmentgruppe Gruppe, die eine Reihe von Investmentvehikeln verwaltet, die sich auf Schwellenländer auf der ganzen Welt konzentriert. Die Anlagevehikel von GEM bieten der Gruppe und ihren Investoren ein diversifiziertes Portfolio von Anlageklassen die das globale Spektrum privater Investitionen abdecken.

http://www.gemny.com

Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten sind Tatsachen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen, Annahmen und Schätzungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Leistungen und wirtschaftlichen Bedingungen widerspiegeln und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier gemachten Aussagen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glauben", "erwarten "glauben", "erwarten", "können", "erwarten", "werden", "sollten", "planen", "unter "beabsichtigen", "voraussetzen", "anstreben", "sehen", "potenziell", "schätzen", "vorläufig" oder "erwarten". "vorläufig" oder "geht davon aus" oder deren Verneinung oder vergleichbare Terminologie, oder durch die Diskussion von Strategien oder Zielen oder anderen zukünftigen Ereignisse, Umstände oder Auswirkungen. Darüber hinaus beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung unter anderem die Auswirkungen der aktuellen der aktuellen COVID-19-Pandemie, die den Zugang zu den Einrichtungen des Unternehmens zu den Einrichtungen, Kunden, dem Management, dem Supportpersonal und professionellen Kunden, Management, Support-Mitarbeitern und professionellen Beratern sowie zur Entwicklung und Lieferung von Dienstleistungen und Produkten. Die Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens können von vielen Faktoren beeinflusst werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Fähigkeit des Unternehmens zur Kommerzialisierung, die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens, die wirtschaftlichen Bedingungen in den den USA und weltweit sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Management-, Technik- und Management-, Technik- und Vertriebspersonal zu rekrutieren und zu halten. Weitere Informationen zu Faktoren, die sich auf die Ergebnisse des Unternehmens auswirken können, und zukunftsgerichtete zukunftsgerichteten Aussagen sind in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities und Börsenaufsichtsbehörde veröffentlicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, die nicht durch zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Kontakt:

CAG International AG Zugerstrasse 72, 6340 Baar, Schweiz

info@caginternationalag.com

https://www.caginternationalag.com/

Minerva-Gruppe Büro Stockholm MCLP Schweden Malmskillnadsgatan 32 111 51 Stockholm

+46 (0) 8 588 015 80

info@minervagroup.se

www.minervagroup.se

ISIN(s): CH0505534542 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien

