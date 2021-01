An der Börse ist Tesla das Maß aller Dinge im Automobilsektor. Schaut man sich neueste Zahlen an, muss man allerdings feststellen, dass der US-E-Auto-Pionier die Performance noch nicht so recht auf die Straße bekommt. Statt voranzufahren schaut der 750-Milliarden-Dollar-Konzern in die Rücklichter deutscher Dinos.Verpennt sollen sie ihn haben, den Megatrend zur Elektrifizierung der Automobilität: Deutsche Automobilhersteller. Die Dinosaurier unter den globalen Konzerrnen kämpfen stattdessen mit Skandalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...