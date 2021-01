Ob WTI oder Brent…die Lunte brennt! Nicht nur irgendwie sondern lichterloh und völlig im medialen Windschatten von Bitcoin und Ethereum. Aber schlafen Sie nicht auf den Ölwerten kann ich nur raten, auch diese werden in 2021 noch richtig Freude bereiten. Brent Öl in der Chartanalyse Ohne weitere Verzögerungen treiben die Bullen den Markt über den Widerstand bei $52.46 verlaufend und nehmen somit den direkten Weg in Richtung Norden. Folglich befindet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...