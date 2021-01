Zur Finanzierung seiner rasanten Expansion kündigt der Essenslieferant Delivery Hero eine milliardenschwere Kapitalerhöhung an. Der Aktienkurs knickt nach dem vorigen Höhenflug deutlich ein. Mit einer Kapitalerhöhung will das Unternehmen an frisches Geld kommen. Dabei handelt es sich konkret um eine Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der Anleger, sagte Delivery Hero am Mittwoch nach Börsenschluss in Berlin. Delivery Hero plant 9,44 Millionen neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...