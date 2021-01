Deutlich schnellere Impfungen in Deutschland sind trotz der Zulassung eines zweiten Covid-19-Impfstoffs derzeit nicht in Sicht. Zwar gaben die Europäische Arzneimittelbehörde EMA und kurze Zeit später auch die EU-Kommission dem Mittel des US-Konzerns Moderna am Mittwoch grünes Licht, doch am Impfplan der nächsten Monate ändert sich dadurch wenig.

