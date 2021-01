Die BYD-Aktie hat einen heißen Spurt hinter sich, ist auf ein neues Allzeithoch gesprungen. Doch ist dieser Spurt etwa schon wieder zu Ende? Am Mittwoch verlor die Aktie wieder an Wert, zählte in China zu den größeren Verlierern, büßte folglich auch im deutschen Handel ein. Der Grund ist in neuen Daten zu finden.BYD hat im Jahr 2020 deutlich weniger Fahrzeuge ausgeliefert als noch 2019. Das stößt einigen Marktteilnehmern an diesem Mittwoch auf. BYD hatte am Dienstag entsprechende Zahlen veröffentlicht. ...

