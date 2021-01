Weiterhin bleibt das Thema rund um "Impfstoffe" gegen COVID-19 in der Welt bestehen. Neben BioNTechs (US09075V1026) und Pfizers (US7170811035) Vakzin hat nun auch der US-amerikanische Hersteller MODERNA (US60770K1079) mit seinem Impfstoff freie Bahn und wurde von der EU zugelassen.Grünes Licht für den Impfstoff des Herstellers MODERNA in der EUDie Europäische Arzneimittelagentur EMA gab heute ihr grünes Licht für den MODERNA-Impfstoff, der bereits in den USA, Kanada und auch Israel zugelassen wurde. Kurz darauf stimmte auch die EU-Kommission zu, den Impfstoff des US-amerikanischen Herstellers in der EU zuzulassen. Neben den von der EU gesicherten 300 Millionen Dosen des Vakzins von BioNTech, sollen so zunächst auch 160 Millionen Dosen vom Hersteller MODERNA dazukommen, wovon sich die deutsche Bundesregierung 50 Millionen gesichert hat.

