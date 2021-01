DJ Delivery Hero erzielt mit Barkapitalerhöhung brutto rund 1,2 Mrd EUR

BERLIN (Dow Jones)--Delivery Hero hat im Zuge einer Erhöhung des Grundkapitals im Schnellverfahren brutto rund 1,2 Milliarden Euro eingenommen. Das Grundkapital wurde um rund 4,7 Prozent von rund 199,3 Millionen auf gut 208,8 Millionen Euro erhöht, wie der Essensauslieferer am Mittwochabend mitteilte. Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen. Die 9.442.965 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag wurden demnach bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens zu einem Platzierungspreis von 132,00 Euro je neuer Aktie platziert.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und voraussichtlich am oder um den 11. Januar 2021 in die bestehende Notierung einbezogen werden. Die neuen Aktien sind vom 1. Januar 2020 an voll dividendenberechtigt.

Als Teil der Transaktion hat Delivery Hero vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt, wie es weiter heißt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2021 15:48 ET (20:48 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.