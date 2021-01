Zweigeteiltes Bild am US-Aktienmarkt: Während die Standardwerte-Indizes am Mittwoch auch dank starker Bankentitel zwischenzeitlich neue Rekorde erreichten, ging es an der Technologiebörse Nasdaq etwas bergab. Offensichtlich befürchteten die Anleger, dass die nach einer Stichwahl in Georgia sich abzeichnende demokratische Senatsmehrheit zu einer stärkeren Besteuerung und Regulierung von Big-Tech führen könnte, sagten Experten. Letztlich ging der Dow Jones mit einem Plus von 1,44 Prozent auf 30.829,41 ...

