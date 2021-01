DJ Morphosys ernennt Sung Lee zum Finanzchef

PLANEGG/MÜNCHEN (Dow Jones)--Morphosys hat Sung Lee zum Finanzvorstand (Chief Financial Officer - CFO) des Unternehmens berufen. Er tritt mit Wirkung zum 2. Februar die Nachfolge von Jens Holstein an, der Morphosys im Dezember 2020 verlassen hatte. Der Mitteilung des biopharmazeutischen Unternehmens vom Mittwochabend zufolge verfügt Sung Lee über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Finanzbereich in biopharmazeutischen und technologischen Unternehmen. Lee wechsele von Sangamo Therapeutics, wo er als Chief Financial Officer tätig war, zu Morphosys. Zuvor sei Lee fast 14 Jahre bei Gilead Sciences tätig gewesen.

January 06, 2021

