2020 war ein Jahr voller Herausforderungen für viele Branchen. Auch am Automobilmarkt ging die Krise nicht spurlos vorbei. Diese Unternehmen schlugen sich 2020 hinsichtlich Bewertung, Wachstum und Dynamik am besten.? Corona-Krise trifft Automobilindustrie hart? Auf den Crash folgt die schnelle Erholung? Vergleich der Autobauer in Sachen Bewertung, Wachstum und DynamikSowohl Autobauer als auch Zulieferer aus der Automobilindustrie wurden in diesem Jahr teils hart von der Corona-Krise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...