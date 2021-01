DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 7. Januar

=== *** 08:00 DE/Auftragseingang November saisonbereinigt PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +2,9% gg Vm 09:40 DE/Bundeskanzlerin Merkel und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, Pressestatements auf der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Berlin 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Dezember *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Dezember (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/-0,2% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/-0,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+0,2% gg Vj *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November Eurozone PROGNOSE: -3,0% gg Vm zuvor: +1,5% gg Vm *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 89,3 zuvor: 87,6 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,1 zuvor: -10,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -18,7 Vorabschätzung: -13,9 zuvor: -17,6 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj 11:00 DE/Munich Re, Vorstellung des Naturkatastrophen- berichts 2020, München *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 1Q, Deerfield *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 815.000 zuvor: 787.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz November PROGNOSE: -67,30 Mrd USD zuvor: -63,12 Mrd USD 15:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Philadelphia Business Journal *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 54,5 Punkte zuvor: 55,9 Punkte 18:00 US/Fed, Rede (virtuell) von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Little Rock Regional Chamber 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Chicago-Fed-Präsident Evans (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der Wisconsin Bankers Association 19:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Diskussionsveranstaltung (digital) zum Thema: "New Deal zwischen Europa und den USA?" - Börsenfeiertag in Russland ===

