Adler Group: Erfolgreicher Abschluss von Veräußerungen - Einnahmen in Höhe von EUR 850 Millionen werden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet und schaffen finanzielle Synergien - Veräußerung von nicht-strategischen Entwicklungsprojekten und rund 5.000 Wohneinheiten erfolgreich abgeschlossen - Einnahmen von EUR 850 Millionen zur Schuldentilgung verwendet - Weiterer Schritt, um die angestrebten finanziellen Synergien zu erreichen - Stärkung der Kapitalstruktur und Verbesserung des LTV

Berlin, 7 Januar 2021 -Consus Real Estate AG, eine 94-prozentige Konzerngesellschaft der Adler Group S.A. ("Adler Group"), hat die Veräußerung von 24 nicht-strategischen Entwicklungsprojekten erfolgreich abgeschlossen. Aus dieser Veräußerung und dem bereits im September des vergangenen Jahres bekanntgegebenen Verkauf von rund 5.000 Wohneinheiten hat die Adler Group Einnahmen in Höhe von EUR 850 Millionen erwirtschaftet. Diese Einnahmen werden zur Rückzahlung von Schulden verwendet und verbessern sowohl das Fälligkeitsprofil als auch die durchschnittliche Verzinsung des Fremdkapitals. Der erfolgreiche Abschluss der Transaktionen ist ein weiterer Schritt, um die angestrebten finanziellen Synergien zu schaffen. Die Transaktionen stärken die Kapitalstruktur der Adler Group und tragen über den damit verbundenen Abbau von Schulden dazu bei, den LTV auf die angestrebte Zielgröße von 50 Prozent zu verringern. Kontakt



