Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass der oft beschworene Paradigmenwechsel in der Autoindustrie bereits begonnen hat. Während Corona bei den klassischen Herstellern deutliche Bremsspuren hinterließ, zog der E-Auto-Pionier Tesla sowohl operativ als auch an der Börse an der Konkurrenz vorbei. Doch die Zukunft gehört nicht nur dem E-Antrieb.

Den vollständigen Artikel lesen ...