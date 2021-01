DJ T-Mobile US gewinnt 2020 so viele Kunden wie noch nie zuvor

Von Wallace Witkowski

NEW YORK (Dow Jones)--Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat im vergangenen Jahr so viele Kunden gewonnen wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte. Wie das US-Mobilfunkunternehmen auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, schlossen im Jahr 2020 insgesamt 5,5 Millionen Kunden neue Verträge bei T-Mobile US ab, davon 1,6 Millionen im vierten Quartal. Für viele der neuen Vertragskunden sei nicht zuletzt der Aufbau des neuen ultraschnellen 5G-Netzes ein entscheidender Faktor gewesen, so T-Mobile. Die Aktie der T-Mobile Inc legte im verlängerten US-Handel um 2,1 Prozent zu.

