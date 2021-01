Medienmitteilung

LafargeHolcim übernimmt Firestone Building Products von Bridgestone Americas

Übernahme des führenden Herstellers von Dachssystemen zur kommerziellen Anwendung und Positionierung für weiteres Wachstum



Ein wichtiger Meilenstein von LafargeHolcim auf dem Weg zum globalen Marktführer für innovative und nachhaltige Baustoffe und Lösungen



Stärkung des grössten Marktes von LafargeHolcim, den USA, mit einem Jahresumsatz von über USD 6 Mrd.



Geplante Erweiterung der Präsenz in Europa und Lateinamerika mit dem Ziel, der weltweite Marktführer von Flachdachsystemen zu werden



Verkauf ermöglicht Bridgestone, Investitionen in den Geschäftsbereich Reifen sowie in den stark wachsenden Geschäftsbereich der Mobilitätslösungen zu verstärken

LafargeHolcim hat eine Vereinbarung für die Übernahme von Firestone Building Products, einem führenden Hersteller von Dachsystemen mit Sitz in den Vereinigten Staaten (USA), sowie einem geschätzten Umsatz von USD 1,8 Mrd. im Jahr 2020 und einem EBITDA von USD 270 Millionen, unterzeichnet. Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein von LafargeHolcim auf dem Weg zum globalen Marktführer für innovative und nachhaltige Baulösungen.

Die Transaktion hat einen Wert von USD 3,4 Mrd. und wird mit Barmitteln und Fremdkapital finanziert werden. Dabei soll der Nettoverschuldungsfaktor unter dem Faktor 2 liegen. Auf Run-Rate-Basis werden innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss der Transaktion Synergien von USD 110 Mio. pro Jahr erwartet. Der Abschluss der Transaktion wird im zweiten Quartal erwartet. Die Akquisition wirkt sich ab dem ersten Jahr positiv auf den Gewinn pro Aktie (EPS) aus.

Jan Jenisch, CEO von LafargeHolcim: "Ich freue mich über den Einstieg in das sehr attraktive Geschäft mit Dachsystemen. Mit Firestone Building Products können wir unseren grössten Markt, die USA, stärken und gleichzeitig eine globale Wachstums- sowie Innovationsplattform für das Unternehmen aufbauen. Der heutige Meilenstein ist ein strategischer Schritt auf unserem Weg zum Weltmarktführer für nachhaltige und innovative Gebäudelösungen.Ich schätze die herausragende Führung und das Know-how des Teams von Firestone Building Products und freue mich, sie in der LafargeHolcim-Familie willkommen zu heissen."

Paolo Ferrari, President, CEO & COO von Bridgestone Americas: "Diese Transaktion wird Firestone Building Products neue Wachstumschancen eröffnen und Bridgestone die Möglichkeit bieten, seine Ressourcen zu nutzen, um weiter in den Geschäftsbereich Reifen sowie in den schnell wachsenden Geschäftsbereich der Mobilitätslösungen zu investieren.

LafargeHolcim ist wie Bridgestone ein globales Unternehmen mit einer soliden Finanzlage und einer dynamischen Unternehmenskultur. Wir sind davon überzeugt, dass die Mitarbeitenden von Firestone Building Products und unsere Kunden bei LafargeHolcim in guten Händen sind und das Unternehmen noch viele Jahre lang Wachstum und Erfolg verzeichnen wird."

Taylor Cole, Präsident von Firestone Building Products: "Heute ist ein bedeutender Tag für das Firestone Building Products Team. Wir freuen uns darauf, Teil des weltweit führenden Anbieters von Baustoffen und Lösungen zu werden. Durch die Kombination der fortschrittlichen Technologien und des Know-hows von Firestone Building Products mit der globalen Präsenz und Reichweite von LafargeHolcim sind wir bestens aufgestellt, um eine Beschleunigung unseres Wachstums zu erzielen."

Seit seiner Gründung im Jahr 1980 ist Firestone Building Products eine Tochtergesellschaft von Bridgestone Americas und Teil der Bridgestone Corporation mit Sitz in Tokio, einem weltweit führenden Anbieter von Reifen und nachhaltigen Mobilitätslösungen, die für die Gesellschaft und den Kunden Mehrwert schaffen. Die Übernahme von Firestone Building Products wird den grössten Markt von LafargeHolcim, die USA, stärken und ein neues Wachstumsprofil mit einem jährlichen Umsatz von USD 6 Mrd. schaffen. LafargeHolcim rechnet damit, basierend auf dem starken organischen Wachstum von Firestone Building Products, den Ausbau seiner Führungsposition durch Cross-Selling-Möglichkeiten und ergänzende Akquisitionen zu beschleunigen. LafargeHolcim strebt durch den Ausbau seiner Präsenz in Europa und Lateinamerika zudem eine rasche Globalisierung des Geschäfts an.

Der Trend zur Urbanisierung beschleunigt die Entwicklung des Flachdachmarktes, der derzeit weltweit auf rund USD 50 Mrd. geschätzt wird. Der Einstieg in dieses attraktive neue Geschäft wird LafargeHolcim ein über dem Markt liegendes Wachstum sichern, das durch innovative Technologien und Markenbildung gefördert wird. Dabei profitiert LafargeHolcim auch von der Position von Firestone Building Products im wachstumsstarken Reparatur- und Sanierungssegment, das heute den überwiegenden Teil des Umsatzes ausmacht.

Bis zu 60% der Energie eines Gebäudes gehen über das Dach verloren. Mit seinen branchenführenden Technologien, darunter kühle Dächer, Isolier- und Abdichtungssysteme, leistet Firestone Building Products einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung dieses Prozesses. Darüber hinaus tragen seine Gründächer zu einer nachhaltigeren Stadtumgebung bei. Diese Technologien vervollständigen die nachhaltigen Baulösungen von LafargeHolcim, vom grünen Beton ECOPact bis zum EcoLabel-Sortiment, und beschleunigen das Netto-Null-Engagement des Unternehmens. Mit dieser Akquisition erweitert LafargeHolcim ausserdem sein Netzwerk um 15 Produktionsstätten, 1 800 Vertriebsstellen und drei Innovationszentren. Der Hauptsitz von Firestone Building Products wird nach Abschluss des Verkaufs weiterhin in Nashville, Tennessee, liegen, und alle 1.900 Mitarbeitenden von Firestone Building Products werden mit dem Unternehmen zu LafargeHolcim wechseln.

Weitere Informationen

Präsentation

Die Präsentation zur Akquisition mit weiterführenden Informationen ist unter www.lafargeholcim.com abrufbar.

Analysten - und Medienkonferenz

Eine Analysten- und Medienkonferenz findet am Donnerstag, den 7.01.2020 um 08:30 Uhr statt. Bitte registrieren Sie sich unter folgendem Link. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie die Einwahldaten zur Analysten- und Medienkonferenz.

Über LafargeHolcim

LafargeHolcim, weltweit führender Anbieter von Baustoffen, macht das Bauen mit innovativen Lösungen umweltfreundlicher, intelligenter und gesünder für alle. Auf seinem Weg zu einem "Net-Zero"-Unternehmen bietet LafargeHolcim globale Lösungen wie ECOPact an und ebnet den Weg für klimaneutrales Bauen. Mit seinem auf Kreislaufwirtschaft ausgerichteten Geschäftsmodell ist das Unternehmen weltweit führend bei der Wiederverwertung von Abfall als Energie- und Rohstoffquelle mit Produkten wie Susteno, dem führenden ressourcenschonenden Zement. Innovation und Digitalisierung stehen im Fokus der Unternehmensstrategie, wobei mehr als die Hälfte der R&D-Projekte auf umweltfreundlichere Lösungen ausgerichtet sind. 70 000 Mitarbeitende von LafargeHolcim setzen sich in mehr als 70 Märkten für eine Verbesserung der Lebensqualität ein und sind in vier Segmenten aktiv: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Lösungen & Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter www.lafargeholcim.com

ABOUT Bridgestone Americas

Nashville, Tennessee-based Bridgestone Americas, Inc. is a subsidiary of Bridgestone Corporation, a global leader providing sustainable mobility and advanced solutions. Bridgestone Americas develops, manufactures and markets a diverse portfolio of original equipment and replacement tires, tire-centric solutions, mobility solutions, and other rubber-associated and diversified products that deliver social value and customer value. Guided by its global corporate social responsibility commitment, Our Way to Serve, Bridgestone is dedicated to shaping a sustainable future of mobility and improving the way people move, live, work and play.

ABOUT Firestone Building Products

Firestone Building Products Company, LLC is a leading manufacturer and supplier of trusted roofing and building envelope solutions. By taking the entire building envelope into consideration, Firestone Building Products meets individual customer and project needs for roofing, wall and lining solutions. Headquartered in Nashville, Tennessee, the company also offers outstanding technical services, an international network of roofing contractors, distributors and field sales representatives, and exceptional warranty protection. Products include commercial roofing systems, roofing accessories, green roofing systems and daylighting systems, vegetative roofing systems, metal wall panels, insulation, cavity wall construction, pond liners, geomembranes and silicone and acrylic liquid coatings. Firestone Building Products Company, LLC is a subsidiary of Bridgestone Americas, Inc.

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl LafargeHolcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von LafargeHolcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von LafargeHolcim (verfügbar im Internet unter www.lafargeholcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. LafargeHolcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

Dieses Dokument enthält Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) (Nr. 596/2014).