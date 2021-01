Der deutsche Leitindex DAX steuert am Donnerstag auf ein weiteres Rekordhoch zu. Die Aussicht auf einen Sieg der Demokraten um die Senatsposten im US-Bundesstaat Georgia und die damit verbundene Erwartung weiterer Hilfen für die gebeutelte Wirtschaft in der Corona-Pandemie wirkt an den Börsen unverändert als Treiber der Aktienkäufe. Der Broker IG indiziert den DAX rund zwei Stunden vor dem Start ein Drittelprozent höher auf 13.940 Punkte.An der Wall Street hatte die Euphorie über die Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...