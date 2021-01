Nachdem ein Trump-Mob gewaltsam in das Capitol eingebrochen ist, haben diverse soziale Netzwerke die Accounts von Donald Trump geschlossen. Twitter ließ Tweets mit der Warnung vor Gewalt einfrieren. Pro-Trump-Demonstranten drangen im Laufe einer Kundgebung gewaltsam in das U.S. Capitol ein. Schüsse fielen. Eine Frau starb an ihren Schusswunden, berichtet Reuters. Trump rief den Extremisten entgegen: We love you! Um ein weiteres Anfeuern der Gewalt zu unterbinden, blockierten Twitter und Facebook zunächst Einträge, später sperrten sie die entsprechenden Accounts komplett. Auch YouTube und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...