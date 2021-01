LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 117 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. 2020 habe für den Essenslieferanten ein gutes Ende gefunden mit der unter Auflagen genehmigten Übernahme von Woowa in Südkorea, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Delivery Hero verzeichne branchenweit das stärkste Wachstum und spüre weiterhin Rückenwind durch die Pandemie. Die Rahmenbedingungen stimmten, um profitabel zu werden - im Idealfall im Jahr 2022./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2021 / 21:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2021 / 05:00 / GMT

