Der Aktienmarkt zeigt sich im asiatischen Handel von seiner bullishen Seite. Die meisten Präsenzbörsen notieren heute früh im Plus und auch der Terminmarkt ist durchgehend im grünen Bereich. Die wichtigsten Futures können heute früh alle deutlich zulegen. Der DAX-Future notiert kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse 0,46 % im Plus bei 13.939 Punkten. Der S&P 500 Future verbessert sich um 0,71 % auf 3.766 Punkte und der Nasdaq-Future klettert um 0,94 % auf 12.735 Punkte. Damit schließt sich der Handel nahtlos an das positive Sentiment von gestern an.Der DAX explodierte am Mittwoch. Trotz zahlreicher Unwägbarkeiten performte der deutsche Leitindex stark und beendete den Handel mit einem Plus von 1,76 % bei 13.891,97 Punkten. Das neue Allzeithoch auf Schlusskursbasis wurde erreicht, nachdem die Anleger Absicherungen in großem Umfang abwickelten. Die größten Gewinner waren mit der Allianz (+5,20 %) und der Deutschen Bank (+5,99 %) die Finanztitel.

