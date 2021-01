DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

In einer beispiellosen Attacke auf das Zentrum der US-Demokratie haben wütende Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump das Kapitol in Washington gestürmt. Stundenlang randalierten sie am Mittwoch am Sitz des US-Kongresses. Eine Sitzung des Parlaments, bei welcher der Wahlsieg des künftigen Präsidenten Joe Biden formell bestätigt werden sollte, musste unterbrochen werden. Am späten Abend (Orszeit) kamen Repräsentantenhaus und Senat dann unter rigorosen Sicherheitsvorkehrungen wieder zusammen. Biden bezeichnete die Randale in einer Ansprache in seiner Heimatstadt Wilmington als "beispiellosen Angriff" auf die US-Demokratie. Dies sei "kein Protest, das ist Aufruhr", sagte der Demokrat, der am 20. Januar als Präsident vereidigt werden soll. Trump selber vermied trotz expliziter Aufforderung durch seinen Amtsnachfolger eine Verurteilung der Randale. Einige Stunden zuvor hatte der scheidende Präsident seine zu Tausenden in der Hauptstadt versammelte Anhängerschaft mit diesem völlig unbelegten Vorwurf aufgepeitscht und zum Marsch auf das Kapitol aufgefordert. Während der Tumulte hatten US-Medien den sensationellen Wahlerfolg der Demokraten bei den Stichwahlen um zwei Senatssitze des Bundesstaats Georgia vermeldet. Bidens Partei kontrolliert damit künftig beide Kongresskammern in Washington.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 1Q, Deerfield

Indexänderung S&P-500:

Neu in den S&P-500 kommen Enphase Energy. Sie nehmen den Platz von

Tiffany im Zuge der Übernahme von Tiffany durch LVMH ein.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 815.000 zuvor: 787.000 14:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -67,30 Mrd USD zuvor: -63,12 Mrd USD 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 54,5 Punkte zuvor: 55,9 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.772,50 +0,41% Nasdaq-100-Indikation 12.743,50 +0,59% Nikkei-225 27.490,13 +1,60% Hang-Seng-Index 27.550,83 -0,51% Kospi 3.031,68 +2,14% Shanghai-Composite 3.548,07 -0,08% S&P/ASX 200 6.712,00 +1,59%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Rekordvorgaben der Wall Street und die Hoffnungen auf ein neues US-Konjunkturpaket treiben am Donnerstag die Börsen in Ostasien und Australien an. Der Dow-Jones-Index hatte erstmals die Marke von 31.000 Punkten geknackt. Die Ereignisse in Washington mit der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump haben keine negativen Auswirkungen. Die Zertifizierung der Wahl von Joe Biden wird ungeachtet der Vorfälle fortgesetzt. Zudem haben die Demokraten die Senats-Stichwahlen in Georgia gewonnen und ermöglichen damit dem neuen US-Präsident ein "Durchregieren". Damit verbindet sich die Hoffnung auf neue US-Hilfspakete zur Bewältigung der weiter wütenden Corona-Pandemie. In Tokio klettert der Nikkei-225 erneut auf ein 30-Jahre-Hoch. Tagesgewinner ist der Kospi in Seoul. Erst am Vortag hatte der Index erstmalig die Marke von 3.000 Punkten übersprungen. Die Hoffnung auf neue staatliche Konjunkturpakete und eine konjunkturelle Erholung im Jahr 2021 würden die Kurse nach oben treiben, heißt es. Die chinesischen Börsen zeigen sich dagegen mit Abgaben. Angeblich erwägen US-Behörden, Investoren aus den USA zu verbieten, Aktien von Alibaba und Tencent zu erwerben. Die Aktien von Alibaba und Tencent fallen deutlich. Erst am Vortag hatte die New York Stock Exchange eine neuerliche Kehrtwende vollzogen und wird die Notierung der Aktien der drei chinesischen Telekomunternehmen China Telecom, China Mobile und China Unicom nun doch beenden. Die Aktien der Telekom-Konzerne stehen ebenfalls unter Druck.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Goldman Sachs haben im nachbörslichen Handel am Mittwoch ihre Gewinne noch leicht ausgebaut, nachdem sie den regulären Handel auf einem Rekordhoch beendet hatten. Erstmals seit rund drei Jahren markierten die Titel damit wieder einen Rekordstand und schlossen den Handel an der Wall Street mit einem Aufschlag von 5,4 Prozent bei 285,55 Dollar. Bankaktien waren am Vortag wegen der Konjunkturreagibilität der Branche gesucht, aber vor allem wegen des deutlich erhöhten Zinsniveaus. Höhere Zinsen machen das Geschäft für Banken einfacher und lukrativer. Der S&P-500-Bankenindex gewann fast 6 Prozent. Die Aktien von Goldman Sachs haben im Dezember um rund 19 Prozent zugelegt und damit deutlicher als alle anderen großen US-Banken, so Teilnehmer. Im nachbörslichen Handel ging es um weitere 0,2 Prozent auf 286,05 Dollar nach oben. Mit der Aktie von T-Mobile US ging es um 1,2 Prozent auf 133,10 Dollar aufwärts. Die Telekom-Tochter hat im Jahr 2020 so viele Kunden gewonnen wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.829,40 1,44 437,80 0,73 S&P-500 3.748,14 0,57 21,28 -0,21 Nasdaq-Comp. 12.740,79 -0,61 -78,17 -1,14 Nasdaq-100 12.623,35 -1,40 -179,02 -2,06 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,40 Mrd 994,7 Mio Gewinner 2.032 2.291 Verlierer 1.160 872 Unverändert 50 71

Uneinheitlich - Die Aussicht auf neue Konjunkturstimuli sorgte für Kauflaune und neue Rekorde. Der Dow schaffte erstmals in seiner Geschichte den Sprung über die 31.000er Marke. Mit großer Sicherheit haben die Demokraten bei den Stichwahlen die beiden Senatssitze in Georgia erobert. Und mit dieser Demokraten-Dominanz, auch Blaue Welle genannt, verbinden Börsianer die Erwartung weiterer staatlicher Hilfspakete. Kehrseite der Medaille ist, dass dies mit höheren Schulden und mutmaßlich höheren Steuern verbunden sein dürfte. Zudem gelten die Demokraten als regulierungswilliger als die Republikaner, wobei besonders der Technologiesektor im Fokus stehen könnte. Am Aktienmarkt schlug sich diese Gemengelage in steigenden Kursen nieder, wobei Technologieaktien hinterherhinkten. Die Tumulte vor dem Kapitol, wo formell der Biden-Sieg bei der Präsidentschaftswahl bestätigt werden sollte und die Sitzung unterbrochen werden musste, ließ die Indizes in der zweiten Handelshälfte deutlicher von den Hochs zurückkommen. Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft oder Netflix gaben zwischen 1 und 3,9 Prozent ab. Klar favorisiert wurde der Finanzsektor. Der S&P-500-Bankindex lag fast 6 Prozent im Plus. Bankaktien waren wegen der Konjunkturreagibilität der Branche gesucht, aber vor allem wegen des deutlich erhöhten Zinsniveaus. Höhere Zinsen machen das Geschäft für die Banken einfacher und lukrativer. Von den höheren Zinsen profitieren auch Versicherer, deren Subindex gut 3,5 Prozent gewann. Unter den Einzelwerten stiegen Moderna um 6,5 Prozent, nachdem der Corona-Impfstoff des US-Unternehmens nun auch in Europa eingesetzt werden kann. Der Kurs des Impfstoffwettbewerbers Biontech legte um 5,0 Prozent zu.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 2,4 0,12 -105,7 5 Jahre 0,43 4,9 0,38 -149,7 7 Jahre 0,73 6,1 0,67 -151,7 10 Jahre 1,03 7,6 0,95 -141,4 30 Jahre 1,81 9,8 1,71 -126,2

Mit der Aussicht auf steigende US-Schulden als Folge neuer Konjunkturstimuli unter einer demokratischen Regierung stieg das Zinsniveau deutlich. Die Zehnjahresrendite machte einen Satz um 8 Basispunkte auf 1,03 Prozent. Sie lag damit erstmals seit März 2020 wieder über der 1-Prozent-Marke.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:48 % YTD EUR/USD 1,2312 -0,1% 1,2328 1,2338 +0,8% EUR/JPY 127,10 +0,0% 127,06 126,77 +0,8% EUR/GBP 0,9063 +0,1% 0,9058 0,9036 +1,5% GBP/USD 1,3584 -0,2% 1,3610 1,3654 -0,7% USD/JPY 103,24 +0,2% 103,07 102,74 0% USD/KRW 1087,40 -0,0% 1087,93 1085,23 +0,2% USD/CNY 6,4582 -0,1% 6,4629 6,4553 -1,1% USD/CNH 6,4393 -0,1% 6,4485 6,4354 -1,0% USD/HKD 7,7530 -0,0% 7,7532 7,7528 +0,0% AUD/USD 0,7783 -0,3% 0,7803 0,7796 +1,1% NZD/USD 0,7280 -0,2% 0,7291 0,7288 +1,3% Bitcoin BTC/USD 37.484,00 +3,9% 36.065,25 34.551,25 +29,0%

Der Dollar zog nach seiner jüngsten Durststrecke zunächst an, profitierte aber nur kurz von den höheren Zinsen. Im Verlauf litt er zusehends unter der Aussicht auf eine höhere Staatsverschuldung. Der Dollar-Index lag zuletzt knapp im Minus.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,02 50,63 +0,8% 0,39 +5,2% Brent/ICE 54,66 54,30 +0,7% 0,36 +5,7%

