DAX - 14.000er-Marke nur ein Zwischenziel

Der DAX 30 könnte schon diese Woche die 14.000 "knacken". Die kurz- wie mittelfristigen Indikatoren zeigen sich weiterhin stabil. Die Slow-Stochastik hat weiterhin Luft nach oben. Das Obere Bollinger-Band tendiert bei 13.953 Punkten. Die 13.996 sind nun greifbar nahe.

Seit Anfang Dezember weisen wir auf dieses zwischenzeitliche D&R-Kursziel hin. Nach unten ist das kurzfristige Wort-Case-Szenario bei 13.500 Indexpunkten zu sehen. Das Gap-Closing bei 13.602 wurde bereits am 05.01.2021 abgearbeitet. Wie bereits avisiert, konnte dies an der aktuellen Stabilität nichts ändern. Im Gegenteil: Der Rebound am 06.01.2020 zeigt die technische Robustheit des deutschen Leitindex.

Und das trotz der aktuellen Gemengelage aus Corona, Brexit, US-Wahl-Nachwirkungen, … Operative Verkaufssignale ergeben sich damit weiterhin erst ab Notierungen bei 13.500 Zählern. Strategisch bleibt der deutsche Leitindex somit weiterhin "in der Spur": Die 15.000 bleiben ein realistisches Ziel für das Börsenjahr 2021. Kurzfristig werden die 13.996 / 14.000 diese Woche nun getestet werden.

An der US-Technologiebörse Nasdaq gab es dagegen spürbare Verluste: Der Nasdaq 100 startete mit einem Minus von 1,4 Prozent, konnte die Verluste aber im Handelsverlauf annähernd ausgleichen. Die Investoren befürchten eine stärkere Regulierung für die Tech-Giganten, sollten die Demokraten auch im Senat die Mehrheit gewinnen. DAX-Tages-Range heute: 13.996 bis 13.892.

Den vollständigen Artikel lesen ...